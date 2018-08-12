Sniper Re: Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг»,... #7





(Пользователи) Сообщений: 172

Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 18:21 Иволга была создана как фирма однодневка для обогащения одного семейного клана . Докажу на примерах. 1) В начале 2000 годов, работая в Иволге, был направлен в Садчиковское. Там на суперсовременных посевных комплексах в оба бункера засыпали семенное зерно. Когда спросил агронома, зачем они так делают? Он сказал, что загружать удобрения во второй бункер, запретило руководство. Иволга работала на систематическом истощении земельного фона. Не думая о будущих поколениях земледельцев.

2) На суперсовременных элеваторах в районах оборудование снималось и монтировалось в саманных одноэтажных постройках 50 годов. Куда опять вернулись бабушки и тетки с метлами в руках.