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§ NG.kz
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На KASE закончилась утренняя торговая сессия. Средневзвешенный курс доллара по её итогам составил 353,53 за доллар. С прошлых торгов доллар подорожал на пять тенге. За последние 30 дней курс инвалюты вырос на 10 тенге.
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§ Kairat stayer
Re: Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.08.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Продолжим наш разговор. Земляк прячется от вас лично. И много у вас с Мереке набралось в загашниках фунтов стерлингов, долларов и теньге, о которых вы денно и нощно печетесь на форуме? И еще ввязываете в эти разборки кучу народа, который не знает как сунуть своему внуку пару тысяч теньге.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31939#775016


Клеветой не занимайтесь, по теме пожалуйста речь ведите.
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§ Kairat stayer
Re: Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.08.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Продолжим наш разговор. Земляк прячется от вас лично.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31939#775017


Зачем кому-то прятаться, я не только за него, всегда готов подискутировать с любыми оппонентами, тем более с вами мы лично знакомы и зачем меня в олигархи записали безосновательно.
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* Sniper
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 20:45
Комментарий удален модератором.
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* Sniper
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
о торгах на Московской бирже, колебании курсов валют, о предполагаемом введении новых санкций (скорее всего с 22.08.2018 г.)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35205&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

оно вам это надо? Вы же, как говорите, не олигарх. Даже Марик не впрягается уже давно в эти прогнозы.
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§ 211
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3687
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
загашниках фунтов стерлингов, долларов и теньге, о которых вы денно и нощно печетесь на форуме? И еще ввязываете в эти разборки кучу народа, который не знает как сунуть своему внуку пару тысяч теньге.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35205&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1533826961

По моему у твоего внука арабский динар или как его там..
Ты же сам радовался что зять живет в Кувейте?
Мы то тут попроще собрались, для нас каждый чих Америки тут настоящая беда..
У твоего внука это не так..
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§ Обликоморале
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5855
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мы то тут попроще собрались, для нас каждый чих Америки тут настоящая беда..

Ну да, ну да.
Но булку хлеба вам дай за триста таньга, а бакс не меньше пятиста.
Флюгеришь, лукавишь как всегда.
:lol:
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§ Обликоморале
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5855
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
рубль ослабнет, на счёт тенге посмотрим.

Тенге ослабнет следом, о "независимости" нашей валюты, даже школоте известно.
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* Sniper
Re: Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
По моему у твоего внука арабский динар или как его там..
Ты же сам радовался что зять живет в Кувейте?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31939&start=15#comment_1

1) У моего внука cвоя национальная валюта. Тебе это не обязательно знать. Разберись вначале со своей валютой. Почему она все время скачет как необъезженная лошадь? Бегун Кайрке тебе поможет.....
2) Я не радуюсь, что мой зять живет в Королевстве Бахрейн. До Кувейта ему далеко. У тебя по географии была твердая оценка двойка. Сколько классов успел закончить?
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§ 211
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3687
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Королевстве Бахрейн. До Кувейта ем

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775115&topic_id=35205&forumid=1&1533896523

Какая разница кто там под Америкой пляшет и потому богатеет..
А курс уже к 360ти наконец приближается..
И это радует..
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* Sniper
Re: Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.08.18 - 08:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назовите мне хоть одно государство в мире, кто назначил и удерживает без всяких колебаний от цены на нефть официальный курс своей валюты 1 на 3,5 американских долларов? Что равняется 1 бахрейнский динар равен 1550 казахстанских рисованных бумажек. Кто мешает работать так же работать, кроме природной наследственной лени?
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§ Обликоморале
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5855
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.18 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бакс ужо в некоторых обменниках вчерась был 361-363...зато рупь припал до 5.4.
ждем 370?
кто больше? :lol:
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§ 211
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3687
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Кто мешает работать так же работать, кроме природной наследственной лени?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775270&topic_id=35205&forumid=1&1534059167

Арабы работают?
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* Sniper
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.08.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Арабы работают?

да работают, и 40 лет дают заработать другим нациям. Поедь посмотри.
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* Sniper
Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.08.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По масштабам валютных операций Бахрейн находится на 8 месте в мире, к примеру Израиль плетется на 12 месте. ТОО и другие предприятия, не работающие на экспорт и не зарабатывающие валюту для страны, попросту к регистрации не допускаются. Мы можем так работать?
Всю черновую работу внутри государстве выполняют вахтовики из Индии, Филиппин и других государств. Из стран СНГ арабы принимают только сотни узбеков. Видел их в бутиках и очистке вилловских бассейнов. зарплата 1 тысяча долларов + харчи хозяйна.
Арабы выходят на пенсию, если они работают, в 55 лет. Пенсия равна 50 процентов зарплаты на последнем месте работы. Если кампания нуждается в работнике, он имеет право работать до 63 лет. Тогда к 50 процентам государственной пенсии, кампания добаляет столько же. + 50 процентов.
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