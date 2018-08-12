Victor Yang Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг», главе МСХ В Костанае рассказал директор ТОО «Олжа агро» #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10836

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:35 Цитата: Vital:



В КН минус только что форум мертвый, а



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31973 В КН минус только что форум мертвый, аИсточник:

Там в журналистах минус. И в принудительной подписке. А ещё со свободой слова. Банят в своих группах в соц.сетях за вопросы о принудительной подписке и неразделение точки зрения администрации пабликов.

Хотя бывают среди статей жемчужины. Но жемчуг ценен именно своей редкостью.



[Исправлено: Victor Yang, 12.08.2018 - 15:50]