Vital Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг», главе МСХ В Костанае рассказал директор ТОО «Олжа агро» #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5985

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:55 Цитата: Victor Yang:



В КН минус только что форум мертвый, а так статьи тоже злободневные. И инфы часто больше чем тут. НГ в последнее время в плане инфы стала здавать позиции.