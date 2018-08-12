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≡ Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг», главе МСХ В Костанае рассказал директор ТОО «Олжа агро»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг», главе МСХ В Костанае рассказал директор ТОО «Олжа агро»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33396
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале 2018 года окончательно перестало существовать товарищество, более 20 лет бывшее аграрным брендом области. Исчезновения имени и иволговского «герба» на зданиях, АЗС, элеваторах, машинах не заметил бы только ленивый. Что за внешними признаками перемен?
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§ Victor Yang
Re: Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг»,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10835
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.08.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А "Ленинский Путь" теперь хоть уйдёт в конкурентную среду? Или по-прежнему будут слать "разнарядки" бюджетникам?
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§ Vital
Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг», главе МСХ В Костанае рассказал директор ТОО «Олжа агро»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5985
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.08.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

В КН минус только что форум мертвый, а так статьи тоже злободневные. И инфы часто больше чем тут. НГ в последнее время в плане инфы стала здавать позиции.
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§ drakon
Re: Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг»,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14298
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
НГ в последнее время в плане инфы стала здавать позиции.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31973

Вот сегодня - День Строителя,ничего - не пишут... :lol: ;-)
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§ drakon
Re: Что за компания рождается на месте ТОО «Иволга-Холдинг»,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14298
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Я надеюсь, что прежняя история не повторится.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31973#775291

Свой же человек теперь стоит -у "Руля".
Подождём немного,перестанет - слушаться,
придётся - заменить...
:lol: ;-)
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