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≡ "Для психологической кондиции победа была важна" - главный тренер "Тобола" о матче с "Жетысу"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Для психологической кондиции победа была важна" - главный тренер "Тобола" о матче с "Жетысу"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33395
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный тренер ФК "Тобол" Марек ЗУБ начал выступление на пресс-конференции с приветствия: "О матче давайте попозже. Самое главное - здравствуйте! Вам, стране и казахстанскому футболу. Это не первая моя встреча с казахстанским футболом".
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§ Sniper
Re: "Для психологической кондиции победа была важна" -...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.08.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подымем бокалы за Тобол. Хорошее интервью.Говорить умеет гл.тренер.
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