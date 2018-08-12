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§ NG.kz
Набережная в районе КЖБИ накануне Дня молодежи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33395
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.18 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото и видео парка 25-летия независимости прислал на ватсапп "НГ" пользователь @nurs_ibraev. Отметив, что сделаны они с того же ракурса, что и фото с провалившейся брусчаткой, которую очень активно обсуждали вчера и сегодня наши читатели.
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§ АбраКадабра
Re: Набережная в районе КЖБИ накануне Дня молодежи
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.08.18 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О! Что за чудо!!! :lol:
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§ таноми52
Re: Набережная в районе КЖБИ накануне Дня молодежи
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 12.08.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в нашем городе на самом деле - что он преображается и становится красивым, - написал автор видео.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31970?1534047424

А так и должно быть! Для того и существуют наши власти. Сколько бы вопросов возникло, если бы за 10 лет ничего не изменилось? А вот какое бы великолепие было в области, если бы все средства, которыми обладают акиматы, шли в дело, а не на бесконечные "доделки - переделки", бессмысленные "проекты", а, иной раз, и в карман, находящихся у кормушки. Форумчане правильно делают, что не оставляют без внимания эти явления. Мы же демократическое государство! "На то и щука в озере, чтобы карась не дремал". Ну, а без "одобрямс" власти не "засохнут" - нурлыкунов и без нас достаточно.
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§ yudjin
Re: Набережная в районе КЖБИ накануне Дня молодежи
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5471
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.08.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
не замечают того, что происходит в нашем городе на самом деле -

товарисч, дык, они за день косяки и разруху исправляют, потому что их как котят нашкодивших через сми и соцсети мордой не потычут в их безобразия. На смех поднимут позорников. Будь, то "вишенка" на проспекте Абая -остановка Емшан, убогие тротуары и дворы, цвет башни и тд.
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