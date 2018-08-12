elektron Re: Ученые нашли средство, помогающее много есть и не толстеть #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1767

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:14 Какой то не правильный у "наших" партнёров подход. Проблема не жиры, а углеводы и сахар.

Есть такая Кетогенная диета, в которой до минимума исключаются углеводы и сахар. А вот мясо, яйца, сыры и овощи, можно есть практически без ограничения. В принципе это не диета а изменение образа питания. Кстати человек рождается в кетоном состоянии. Это потом его пичкают булочками, пирожными и тортиками.