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§ NG.kz
Ученые нашли средство, помогающее много есть и не толстеть
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученые из Йельского университета в США выяснили, что при удалении определенных генов клетки кишечника не пропускают молекулы жиров в организм. Мыши, у которых этих генов не было, восемь недель ели пищу с высоким содержанием жиров и не набирали вес.
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§ Артем Марусич
Re: Ученые нашли средство, помогающее много есть и не толстеть
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 50
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 12.08.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот оно светлое будущее. Уже рядом!
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§ amduscias
Re: Ученые нашли средство, помогающее много есть и не толстеть
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6276
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 12.08.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, какие сложности! Может, лучше меньше жрать?
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