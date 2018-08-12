NG.kz Ученые нашли средство, помогающее много есть и не толстеть



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:46 Ученые из Йельского университета в США выяснили, что при удалении определенных генов клетки кишечника не пропускают молекулы жиров в организм. Мыши, у которых этих генов не было, восемь недель ели пищу с высоким содержанием жиров и не набирали вес.

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