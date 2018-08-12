таноми52 Re: Набережная в районе КЖБИ накануне Дня молодежи #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 103

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:31 в нашем городе на самом деле - что он преображается и становится красивым, - написал автор видео.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31970?1534047424



А так и должно быть! Для того и существуют наши власти. Сколько бы вопросов возникло, если бы за 10 лет ничего не изменилось? А вот какое бы великолепие было в области, если бы все средства, которыми обладают акиматы, шли в дело, а не на бесконечные "доделки - переделки", бессмысленные "проекты", а, иной раз, и в карман, находящихся у кормушки. Форумчане правильно делают, что не оставляют без внимания эти явления. Мы же демократическое государство! "На то и щука в озере, чтобы карась не дремал". Ну, а без "одобрямс" власти не "засохнут" - нурлыкунов и без нас достаточно.