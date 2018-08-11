Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. #13177





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5852

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:32 Цитата: drakon:

Значит есть - необходимость



Конечно есть, то к тебе заглянет, то к оцифрованному..по ходу дела еще кому пилюль выписывает..

ПыСы: Ты перестал смотрю отвечать на мои злободневные вопросы? каг таг? Неудобные?