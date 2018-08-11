/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Умирзак Шукеев поручил выяснить, кто больше всего накручивает цены на дизтопливо		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Умирзак Шукеев поручил выяснить, кто больше всего накручивает цены на дизтопливо
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос о росте цен на ГСМ обсуждали 10 августа на встрече министра сельского хозяйства РК Умирзака ШУКЕЕВА с сельхозпроизводителями Костанайской области. Пояснения давал вице-министр энергетики Болат АКЧУЛАКОВ.
Читать новость

§ Vital
Re: Умирзак Шукеев поручил выяснить, кто больше всего...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.08.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока они тут засидали и выясняли кто виноват в повышении цен на дт. Азс подняли цену еще раз. Мунай 191дт. Камунайгаз 189дт.
Незнаю как коментировать. Просто промолчу.
Профайл

§ Sniper
Умирзак Шукеев поручил выяснить, кто больше всего накручивает цены на дизтопливо
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.08.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игра на публику. Профильные министры даже не узнают про стенания министра в стенах акимата. Не один год он просиживал в вицепремьерах.Вот и надо было тогда навести порядок на этом рынке. :-P :-x
Профайл

§ bgb
Re: Умирзак Шукеев поручил выяснить, кто больше всего...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3945
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 11.08.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще звучит как анекдот!
сначала государство отказалось от регулирования цен на топливо, теперь мсх выясняет, кто на этом наживается.
ну, выяснит.
и что??!!
ничего им сделать невозможно!
тогда зачем эти никому ненужные сотрясания воздуха?
Профайл

§ elektron
Умирзак Шукеев поручил выяснить, кто больше всего накручивает цены на дизтопливо
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1766
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.08.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И в правду чего поручать? Ещё года полтора назад опубликовывал таблицу, кому что принадлежит. Потом и НГ как то озвучивало.
Клоунада? Или опять крайнего ищут? :-x
Профайл

§ pro100tak
Re: Умирзак Шукеев поручил выяснить, кто больше всего...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.08.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять метель, какого х.., ведь уже апрель. Ссылаемся на цену в РФ. Так паритет покупательской способности там и в РК двигает нас в сторону а...уса. И, все-таки, вопрос. Они - от Арктики до Антарктиды, от Атлантического до Тихого, от умных ракет до материнского капитала, от Донбасса до Сахалина, от чукчей до Чечни и пр. и др. Заморочек - выше крыши. Вспоминал я здесь фильм "Про бизнесмена Фому". Там, в исполнении Ясуловича, была фраза после "почему не сеешь? почему не косишь?" - "Страна в а...се" , сказанная с интонацией истерической безысходности. На карте мира мы себя находим легко и pro100. Как быстро (или долго) мы найдем себя в 30-ке?
Профайл

§ Обликоморале
Умирзак Шукеев поручил выяснить, кто больше всего накручивает цены на дизтопливо
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5852
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.18 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыы...гсмщики технично стрелы перевели на КЖД.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 93
Пользователей: 0
Всего: 93

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх