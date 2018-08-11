pro100tak Re: Умирзак Шукеев поручил выяснить, кто больше всего... #5





(Пользователи) Сообщений: 152

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 00:22 Опять метель, какого х.., ведь уже апрель. Ссылаемся на цену в РФ. Так паритет покупательской способности там и в РК двигает нас в сторону а...уса. И, все-таки, вопрос. Они - от Арктики до Антарктиды, от Атлантического до Тихого, от умных ракет до материнского капитала, от Донбасса до Сахалина, от чукчей до Чечни и пр. и др. Заморочек - выше крыши. Вспоминал я здесь фильм "Про бизнесмена Фому". Там, в исполнении Ясуловича, была фраза после "почему не сеешь? почему не косишь?" - "Страна в а...се" , сказанная с интонацией истерической безысходности. На карте мира мы себя находим легко и pro100. Как быстро (или долго) мы найдем себя в 30-ке?