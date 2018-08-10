pro100tak Re: «Вы вели себя не как офицер полиции», - на процессе по делу... #5





(Пользователи) Сообщений: 152

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 13:13 "- Вы сказали, что я был пьян. Как вы это определили? Я что, валялся?"

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31948

Хандец полный. Убопная сила. Бывает, от гражданского чела дуновением ветерка навеет запах спиртного,-хватает чтобы ему завернуть ласты и признать его пьяным в титьку, а мент для определения стадии его опьянения должен валяться? Что за чушь? Не пьян пока хожу ногами? Даже не так - пока ползу?

"Почему, когда вы писали заявление, то не указали в нем, что вам наносил удары замначальника УБОП? - спросил адвокат Ельтузерова. - Вы же тогда уже знали, кто он?"-

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31948

Это перл, достойный первой строчки убопного романа. Надо было написать: меня бил икс3 кто, попробую опознать по картотеке, или помогу нарисовать фоторобот.

"...так себя полицейский вести не должен..." -

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31948

и все остальное после этих ключевых слов оставить адвокатам, надеюсь, бывшим, для написания книжки про Джоконду - прабабушку Крнчиты Вюрст или про усато-бородатую донну Розу.