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≡ «Вы вели себя не как офицер полиции», - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная выступил потерпевший 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Вы вели себя не как офицер полиции», - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная выступил потерпевший
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушание дела о конфликте полицейского и охранника рестобара «Р 10» продолжили 9 августа. Ельтузеров на момент конфликта занимал должность заместителя начальника УБОП ДВД Костанайской области.
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§ лимон
Re: «Вы вели себя не как офицер полиции», - на процессе по делу...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.08.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
охранник с голыми руками против вот такого "хозяина жизни", да еще и друга владельца заведения оказался между двух огней. удачи ему в борьбе с оборотнем в погонах!
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§ Мейрам
Re: «Вы вели себя не как офицер полиции», - на процессе по делу...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 10.08.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеемся на честный и гуманный суд. Обвиняемый еще работает в полиции??? :-o
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§ bgb
Re: «Вы вели себя не как офицер полиции», - на процессе по делу...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3945
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 10.08.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думаю с сожалением, что потом отыграются на пострадавшем.
андрей, мы мысленно с тобой!
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§ Vital
«Вы вели себя не как офицер полиции», - на процессе по делу замначальника Южного отдела УВД Костаная выступил потерпевший
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5984
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.08.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:

Да уже отыгрались. С работы ушел( скорей всего попросили). Не слышно коменты от хозяина заведения. Скорей всего спрятался . ( типа моя хата с краю, сами разбирайтесь). Пока я вижу только одно! Парень нажил себе " гемор".
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§ pro100tak
Re: «Вы вели себя не как офицер полиции», - на процессе по делу...
pro100tak


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Сообщений: 152
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 10.08.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"- Вы сказали, что я был пьян. Как вы это определили? Я что, валялся?"
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31948
Хандец полный. Убопная сила. Бывает, от гражданского чела дуновением ветерка навеет запах спиртного,-хватает чтобы ему завернуть ласты и признать его пьяным в титьку, а мент для определения стадии его опьянения должен валяться? Что за чушь? Не пьян пока хожу ногами? Даже не так - пока ползу?
"Почему, когда вы писали заявление, то не указали в нем, что вам наносил удары замначальника УБОП? - спросил адвокат Ельтузерова. - Вы же тогда уже знали, кто он?"-
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31948
Это перл, достойный первой строчки убопного романа. Надо было написать: меня бил икс3 кто, попробую опознать по картотеке, или помогу нарисовать фоторобот.
"...так себя полицейский вести не должен..." -
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31948
и все остальное после этих ключевых слов оставить адвокатам, надеюсь, бывшим, для написания книжки про Джоконду - прабабушку Крнчиты Вюрст или про усато-бородатую донну Розу.
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§ Sniper
Re: «Вы вели себя не как офицер полиции», - на процессе по делу...
Sniper


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Сообщений: 165
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.08.18 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человек находился на работе. Выполнял свои служебные обязанности.Подвергся нападению и получил побои. Вот и надо расследовать обьективно это уголовное преступление. Адвокатов нужно отстранить от дела и лишить лицензий. Не на ток шоу находятся. :-o :oops:
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