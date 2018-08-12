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≡ "Тобол" с новым тренером победил "Жетысу" и прервал безвыигрышную серию в КПЛ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Тобол" с новым тренером победил "Жетысу" и прервал безвыигрышную серию в КПЛ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.18 - 07:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Тобол" прервал безвыигрышную серию, которая насчитывала пять матчей (четыре ничьих и одно поражение) и одержал первую победу под руководством нового главного тренера Марека Зуба. О пресс-конференции расскажем позже, как забивали в этом матче.
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§ Sniper
Re: "Тобол" с новым тренером победил...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 12.08.18 - 07:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное, пообещал разогнать всех бездельников и тунеядцев. Вот и сподобились попасть один раз в ворота слабейшего участника турнира.
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§ Обликоморале
"Тобол" с новым тренером победил "Жетысу" и прервал безвыигрышную серию в КПЛ
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5852
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.18 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыы...любят НГ-шники лепить заголовки пафосные..
Это Казахстан , детка (цы) ДА?
Еле еле кривоногие и сонные тобыловцы выиграли, ужо ставят это в заслугу новому тренеру.
смяшно..
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