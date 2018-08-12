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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3683
Регистрация: 25.07.15
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|Отправлено: 12.08.18 - 03:09
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|Да уш..
Помню мне один комментатор сказал, а ну как хватит историй или нет, хороший такой, разумный так сказать, каким я его вижу, и все дивился почему у меня они есть..
Так вот скажу, пока я вижу жизнь, ее зарождение, ее развитие, истории будут и будут всегда, пока она есть..
Пока не остановится мое сердце..
Для меня каждая минута, каждый момент этой зарождающейся жизни важен, никогда не хотел чтоб время быстро пошло, ну разве только в периоды отчаяния..
Эх, как же я во многих таких вопросах был не прав..
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