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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3683
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня тем не менее уже пошла 11я неделя..
Вообще путаюсь как она должна идти, может даже 10я не закончилась..
Посмотрел в тырнет, он может быть с клубнику в 5 гр или с какой то лайм 8 граммов..
Вообще занятное дело..
Остальное в мире становится каким то второстепенным более, что ли..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3683
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 02:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще скоро анализы на болезни..
Тяжелый вопрос..
Никогда ведь о том не думал..
Статьи обсуждать насчет этого это одно, а когда касается тебя лично, тут есть огромный Страх..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3683
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 02:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Много раньше я предлагал генетически исследовать плод и уничтожать его при нехорошей днк..
Вдруг он станет через лет 60 убийцей..
Но готов ли я сам пойти на убийство Своего маленького человечека с размером с клубнику?..
Мда..
Вот сейчас думаю, за него пасть порву любому..
Даже если он с размером с клубнику 5 гр, или с Лайм 8гр..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3683
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что же это?
Какой то защитный материнский инстинкт Человекуса неразумного?
Который не может мыслить логически и разумно, идя на поводу каких то инстинктивных навыков и рефлексов, что дала ему матушка Природа на какое то не продолжительное или продолжительное время во времена набегов на Мамонтов?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3683
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя хоть истерить практически перестала..
Помню первый месяц, 4 недели, тогда мы еще ни о чем не знали, там чуть до развода дело не доходило..
Пока она не надумала провериться, почему не идут "красные "дни..
Потом пришла такая, а я то еще злой, и выдала..
Я потом в тырнете прочитал, что они гонят на первом триместре беременности, то есть до 12ти недель по моему..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3683
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Помню мне один комментатор сказал, а ну как хватит историй или нет, хороший такой, разумный так сказать, каким я его вижу, и все дивился почему у меня они есть..
Так вот скажу, пока я вижу жизнь, ее зарождение, ее развитие, истории будут и будут всегда, пока она есть..
Пока не остановится мое сердце..
Для меня каждая минута, каждый момент этой зарождающейся жизни важен, никогда не хотел чтоб время быстро пошло, ну разве только в периоды отчаяния..
Эх, как же я во многих таких вопросах был не прав..
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