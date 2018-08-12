211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13221





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3683

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:09 Да уш..

Помню мне один комментатор сказал, а ну как хватит историй или нет, хороший такой, разумный так сказать, каким я его вижу, и все дивился почему у меня они есть..

Так вот скажу, пока я вижу жизнь, ее зарождение, ее развитие, истории будут и будут всегда, пока она есть..

Пока не остановится мое сердце..

Для меня каждая минута, каждый момент этой зарождающейся жизни важен, никогда не хотел чтоб время быстро пошло, ну разве только в периоды отчаяния..

Эх, как же я во многих таких вопросах был не прав..