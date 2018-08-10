211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13215





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3683

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:26 Блин, за ночным пивком стоял практически минут 40..

Везде в магазинах огромные очереди..

Жаль нельзя фотать по Соглашению..

В Рудном на счет этого полная демократия..

Хорошо что у нас в Рудном можно купить ночью все..

Правда мне она одну подсунула другого розлива, но все одно отрава, какая разница..