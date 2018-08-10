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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В том году..
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.08.18 - 03:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вас колбасит от будущих переименований улиц и проспектов.Один вопрос. Иногородные могут принимать участие в этом процессе?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.08.18 - 05:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если так..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.08.18 - 05:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если так..



[Исправлено: 211, 11.08.2018 - 05:24]
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.08.18 - 05:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого..
Я стал сегодня Билом Гейтцом практически..
Еще какая то старая фотка..



[Исправлено: 211, 11.08.2018 - 05:32]
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.08.18 - 06:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот еще интересная переделка..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.08.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.08.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оригинал..



Где то перемудрил
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.08.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще как то..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивительные китайские двойные камеры бюджетных смартов..



Даже вспышка не включается..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3676
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.08.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..



Второй день праздника, город не спит..
Опять вспышка не включилась, следить из засады удобно..
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