pro100tak Re: Бороться с ненужными справками предложил мендыкаринцам... #1





(Пользователи) Сообщений: 151

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 23:44 Деньги там, деньги сям. Растет, благодаря этому, стоимость тенге. Действия Муксимова вызывают уважение. Последние номера НГ только об этом и говорят. Что будет дальше? Прочитаем ли мы новость о том, что стали бывшими "государственные служащие при погонах получают жилье на себя, на супруга и имеют несколько квартир". При чем еще о лишении погон и такого жилья? Именно погонщики, в первую очередь, дискредитируют власть. И только потом акимы и акимчики с замами и помами. Театр абсурда с м...чунами без аплодисментов.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31965. Будем посмотреть. Мы разучились хлопать в ладоши. Или все-таки еще не до конца?