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≡ Бороться с ненужными справками предложил мендыкаринцам департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бороться с ненужными справками предложил мендыкаринцам департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33391
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том, что чиновники часто требуют от граждан ненужные документы, говорили на выездном совещании, которое провела 10 августа в акимате Мендыкаринского района межведомственная рабочая группа по вопросам улучшения качества оказания государственных услуг.
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* pro100tak
Re: Бороться с ненужными справками предложил мендыкаринцам...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 11.08.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги там, деньги сям. Растет, благодаря этому, стоимость тенге. Действия Муксимова вызывают уважение. Последние номера НГ только об этом и говорят. Что будет дальше? Прочитаем ли мы новость о том, что стали бывшими "государственные служащие при погонах получают жилье на себя, на супруга и имеют несколько квартир". При чем еще о лишении погон и такого жилья? Именно погонщики, в первую очередь, дискредитируют власть. И только потом акимы и акимчики с замами и помами. Театр абсурда с м...чунами без аплодисментов.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31965. Будем посмотреть. Мы разучились хлопать в ладоши. Или все-таки еще не до конца?
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