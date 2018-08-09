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§ NG.kz
И здесь, на этом перекрестке...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33390
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» продолжает проект «Старые фотографии». Свидетельства разных лет истории Костанайской области, причем не только официальной, - в нашей рубрике «Хранить вечно». В этой подборке - фотографии улиц Кустаная, сделанные в разные годы Просим обратить внимание, что многие улицы поменяли название и не один раз.
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§ 211
Re: И здесь, на этом перекрестке...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3673
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 01:10
Комментарий удален модератором.
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§ Sniper
Re: И здесь, на этом перекрестке...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая охрана на первом снимке!!!
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§ Козлов я
И здесь, на этом перекрестке...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.08.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько я помню, КазССР образовалась 26 августа 1936 года. А на фото все одеты по-зимнему. :-x Да и 70-й год?

[Исправлено: Козлов я, 09.08.2018 - 13:44]
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§ Гога
И здесь, на этом перекрестке...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.08.18 - 17:57
Комментарий удален модератором.
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§ seroff
Re: И здесь, на этом перекрестке...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 11.08.18 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не было Ленинского была улица Ленина, где документы на Ленинский? и в каком году построили игровые автоматы?
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§ yudjin
Re: И здесь, на этом перекрестке...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5470
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.08.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
не было Ленинского была улица Ленина, где документы на Ленинский?

Был... могу показать статью из Ленинского пути:
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§ yudjin
И здесь, на этом перекрестке...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5470
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 11.08.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сделал несколько перевоплощений старого Кустаная в нынешний:
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§ elektron
И здесь, на этом перекрестке...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1766
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.08.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Был...

Странно как то тоже пропустил. Проспект Ленина помню, а вот Ленинский как то никак :-x
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