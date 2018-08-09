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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:10 «НГ» продолжает проект «Старые фотографии». Свидетельства разных лет истории Костанайской области, причем не только официальной, - в нашей рубрике «Хранить вечно». В этой подборке - фотографии улиц Кустаная, сделанные в разные годы Просим обратить внимание, что многие улицы поменяли название и не один раз.

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