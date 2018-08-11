Sniper Умирзак Шукеев поручил выяснить, кто больше всего накручивает цены на дизтопливо #2





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Регистрация: 03.06.18 (Пользователи) Отправлено: - 20:33 Игра на публику. Профильные министры даже не узнают про стенания министра в стенах акимата. Не один год он просиживал в вицепремьерах.Вот и надо было тогда навести порядок на этом рынке.