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§ NG.kz
День молодежи в Костанае отметят концертами, фестивалем субкультур и ярко-кроссом
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33388
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мероприятие организует “Молодежный ресурсный центр”, пройдет оно в воскресенье, 12 августа, на набережной по улице Гашека, в парке 25-летия независимости, и продлится с 11:00 до 24:00. Читайте полную программу праздника.
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§ Антон777999
Re: День молодежи в Костанае отметят концертами, фестивалем...
Антон777999


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 10.08.18
Отправлено: 11.08.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День молодежи отмечать на набережной которая разваливается? Не стыдно ?
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