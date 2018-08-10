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§ NG.kz
Набережная в районе КЖБИ. Куда смотрят наши власти?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33387
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогуливаясь по Набережной в районе КЖБИ можно четко увидеть как была она сделанно и что с ней сейчас. Вопрос какие туристы сюда приедут увидев разруху? И куда смотрят те кто должен за это отвечать?
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§ alex_60
Re: Набережная в районе КЖБИ. Куда смотрят наши власти?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.18 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, кто за это будет отвечать?
вопрос конечно интересный.
но ответить то кто то должен.
я думаю самый главный.
должен ответить за это.
за этот позор города.
за вбуханные миллиарды.
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§ сайлау курманов
Re: Набережная в районе КЖБИ. Куда смотрят наши власти?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2820
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.08.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
буря в стакане , переложите брусчатку на выровненную площадку и всего лишь , могу грабли дать напрокат
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§ yudjin
Re: Набережная в районе КЖБИ. Куда смотрят наши власти?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5468
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.08.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
переложите брусчатку на выровненную площадку и всего лишь , могу грабли дать напрокат

..я не узнаю вас в гриме? Иннокентий Смоктуновский? Мереке Заканыч?
А по факту, старо как мир: хотели как лучше, получилось...через одно место... и это не пятая точка, а ОСВОЕНИЕ!
Сделать сделали, а до ума довести, содержать и ухаживать ума не хватает?
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§ АбраКадабра
Re: Набережная в районе КЖБИ. Куда смотрят наши власти?
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.08.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос какие туристы сюда приедут увидев разруху? И куда смотрят те кто должен за это отвечать?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31959
Это новые граффити, с 3D эффектом! :lol: Так называемые знаменитые "Костанайско-амурские волны" :lol:
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§ Vital
Набережная в районе КЖБИ. Куда смотрят наши власти?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5983
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.08.18 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно так и оставить. Если брусчатка будет ровной , на что тогда будут смотреть интуристы? А так будут приезжать что б поржать. :lol:
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§ alex_60
Набережная в районе КЖБИ. Куда смотрят наши власти?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
на что тогда будут смотреть интуристы?


можно еще пару ям выкопать на центральной дорожке.
что бы интуристы , забираясь в них, устраивали фотосессии.
как в Нижнем Новгороде во время ЧМ по футболу.
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* Сыкымы
Re: Набережная в районе КЖБИ. Куда смотрят наши власти?
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.08.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
я не узнаю вас в гриме? ... Мереке Заканыч?

Неее, у него так: " Не нравится - сделай сам!"
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§ Обликоморале
Набережная в районе КЖБИ. Куда смотрят наши власти?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5848
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот все вам не так, да не эдак.
У нас же тренд.
Сделать, потом переделать и еще на этом деньги "освоить".
Не мешайте своим брюзжанием, людям зарабатывать. 8-)
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§ olegggon
Re: Набережная в районе КЖБИ. Куда смотрят наши власти?
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 906
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 11.08.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И дороги так же. Вся Абая в трещинах, год не простояла. Тарана сейчас делают, думаю её ожидает та же самая история. А эти люки практически на всех улицах то выступают, то наоборот утоплены, не усилены вокруг, их наверное специально ставят именно там, где колея от машин, чтобы быстрее разрушилась дорога.
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