И дороги так же. Вся Абая в трещинах, год не простояла. Тарана сейчас делают, думаю её ожидает та же самая история. А эти люки практически на всех улицах то выступают, то наоборот утоплены, не усилены вокруг, их наверное специально ставят именно там, где колея от машин, чтобы быстрее разрушилась дорога.