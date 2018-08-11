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§ NG.kz
Отдых в Турции подешевел для казахстанцев - эксперт
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33387
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдых в Турции подешевел для казахстанцев после падения курса турецкой лиры. Такое мнение выразил экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов. Он добавил, что одной из основных составляющих при поездке за рубеж остается авиаперелет.
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* Сыкымы
Re: Отдых в Турции подешевел для казахстанцев - эксперт
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.08.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
..."Отдыхать в Турции стало дешевле. К началу года где-то на 40 процентов минимум упала турецкая лира, даже на 50 процентов подешевела... 
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* Сыкымы
Отдых в Турции подешевел для казахстанцев - эксперт
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.08.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может быть, "сейчас подешевела по отношению к началу года"?
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