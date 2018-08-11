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§ NG.kz
Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33387
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кабельное телевидение Казахстана «Алма-ТВ» рассматривает возможность включения в сетку своего вещания украинского телеканала UA-TV. С инициативой о появлении такого телеканала выступило посольство Украины в Казахстане.
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* Сыкымы
Re: Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.08.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Що, теперь побачимо новини на мове?
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§ Алиса
Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в Казахстане
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4296
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.08.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, я как-то не горю желанием. Как-то и на русском "неплохо кормят"...

[Исправлено: Алиса, 11.08.2018 - 10:50]
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* Сыкымы
Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.08.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Как-то и на русском неплохо кормят

Неплохо было бы и альтернативное мнение послухать... ;-)
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§ Vital
Re: Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5983
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.08.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А татарский телеканал появится? ;-)
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§ Алиса
Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в Казахстане
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4296
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.08.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
альтернативное мнение

Это какое? ))))
Цитата:
Vital:
А татарский телеканал появится

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775203&topic_id=35224&forumid=1#775203

Виталь, так давно уже есть такой. У Кабельных сетей есть канал на татарском языке))))Что-то ты упустил))))

[Исправлено: Алиса, 11.08.2018 - 11:02]
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§ 211
Re: Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3671
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.08.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора..
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§ Обликоморале
Re: Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в...
Обликоморале


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Сообщений: 5848
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, це справа. Тепер і без інтернету можна буде дізнатися новини з України. Я за! Шоу іноді там бувають незабутні. Безкоштовний цирк.
ПыСы: Кстати, у нас много лиц кавказской и корейской национальности так же проживают. Ждем действиях их посольств следом.
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* Сыкымы
Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.08.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Это какое?

А вы думаете, что российские и украинские телеканалы одно и то же "в уши толкают"? ;-)
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§ Валентин
Вещающий на украинском языке телеканал может появиться в Казахстане
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7436
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.08.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ПыСы: Кстати, у нас много лиц кавказской и корейской национальности так же проживают. Ждем действиях их посольств следом.


Та нi, це нам не треба!

[Исправлено: Валентин, 11.08.2018 - 13:34]
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