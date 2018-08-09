/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Без «Пятого элемента» вам не обойтись		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Без «Пятого элемента» вам не обойтись
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33387
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Производитель - местный, предприятие расположено в Затобольске. Сырье местное. Одним словом, наша марка. И так как речь идет об одном из самых насущных товаров народного потребления, который всех касается в буквальном смысле слова, рассказываем о нем подробно.
Читать статью

§ Sniper
Re: Без «Пятого элемента» вам не обойтись
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один форумчанин Тулепов Мереке Заканович обещал в предыдущих номерах НГ провести сравнительные испытания местной бумаги с заграничными. Давайте создадим все условия для его плодотворной работы. Обеспечить различными продуктами питания. Что бы все по ГОСТу было.
Профайл

§ maxsaf
Re: Без «Пятого элемента» вам не обойтись
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.08.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:Я знаю, что в области проводились исследования на тему определения конкурентоспособности и эффективности производства в области. Вывод не утешительный.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774929&topic_id=35186&forumid=1#774929


Цитата:
Говорю для тех, кто не верил, что в Затобольске можно наладить производство конкурентного товара в этом сегменте рынка. А мы наладили и намерены потеснить российские аналоги.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=629&storyid=24571#774963

У вас прям диалог через НГ получается :lol:
Профайл

§ 211
Без «Пятого элемента» вам не обойтись
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3671
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
обещал в предыдущих номерах НГ провести сравнительные испытания м

Что то тебя это очень сильно беспокоит..
А испытания как и длину и ширину, как и прочность, измерю, когда найду ее хоть где то..
Профайл

§ Victor Yang
Re: Без «Пятого элемента» вам не обойтись
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10833
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.08.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поначалу нормальная продукция была. Потом пошла тонкая - перестал брать.
Профайл

§ Sniper
Без «Пятого элемента» вам не обойтись
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 15:36
Комментарий удален модератором.
Профайл

* Menden1968
Без «Пятого элемента» вам не обойтись
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то тебя это очень сильно беспокоит..
А испытания как и длину и ширину, как и прочность, измерю, когда найду ее хоть где то..

Марик побыстрей проводи испытания,ширину и длину ненадо мерить сами измерим,нас интерисует прочность.Результаты испытаний твоих ждём можешь выложить в фото или видео.Вся надежда на тебя.
Профайл

§ Валентин
Re: Без «Пятого элемента» вам не обойтись
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7436
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.08.18 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Поначалу нормальная продукция была. Потом пошла тонкая - перестал брать.


- Ваши презервативы некачественные! Они рвутся!
[голос из толпы] А ещё мнутся и гнутся...
Профайл

§ Обликоморале
Без «Пятого элемента» вам не обойтись
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5848
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Цитата:
Валентин:

Вам бы только .... и ... )
Профайл

§ Vital
Без «Пятого элемента» вам не обойтись
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5983
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.08.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поддержим местного производителя!
Отправим его продукцию в унитаз
Профайл

§ Валентин
Без «Пятого элемента» вам не обойтись
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7436
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.08.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вам бы только .... и ... )


Кого ..., тут все седые!!!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Сыкымы

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 1
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх