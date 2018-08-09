maxsaf Re: Без «Пятого элемента» вам не обойтись #2





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Регистрация: 27.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 10:44 Цитата: Sniper:Я знаю, что в области проводились исследования на тему определения конкурентоспособности и эффективности производства в области. Вывод не утешительный.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774929&topic_id=35186&forumid=1#774929 Я знаю, что в области проводились исследования на тему определения конкурентоспособности и эффективности производства в области. Вывод не утешительный.Источник:



Цитата:



Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=629&storyid=24571#774963 Говорю для тех, кто не верил, что в Затобольске можно наладить производство конкурентного товара в этом сегменте рынка. А мы наладили и намерены потеснить российские аналоги.Источник:

У вас прям диалог через НГ получается