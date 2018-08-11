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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У нас доктор сам приходит, персональный, такшта вот такшта.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В Румынии после полугодовых протестов народ не выдержал.

250 тысяч человек на улицах Бухареста призывают убрать коррумпированное правительство.

Полиция применила газ, 150 раненых за ночь."
Нам такая Европа не нужна-коррумпированная.
Герр Виктор, когда у вас начнутся протесты?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14292
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У нас доктор сам приходит, персональный,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13170

Тяжело вашему доктору. В каждую квартиру - нада заходить.
За световой день успевает 1 дом - обойти?... :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Обрати внимание, он и ночью трудится.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14292
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.18 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Обрати внимание, он и ночью трудится.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13170

Значит есть - необходимость... :lol:
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