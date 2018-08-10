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Страница 878 из 879«1...876877878879»
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14292
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.18 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ой трезвенник... боржоми моя тема.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13125

Тов. Обликоморале,смотрю вот-

совсем... вот... ;-) :lol:

[Исправлено: drakon, 10.08.2018 - 01:14]
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
просто - drakon... :lol: :oops:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775040&topic_id=25576&forumid=2#775040

Ну прямо хорошо сохранился. А говорят, пенсионерские бичпакеты + виагра укорачивают жизнь немецских стариков.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.18 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тов. Обликоморале

Как раз вас на тапок щелкал..))
В жовтой рубашке ты..
Электроник супчик хавает..
двух других персонажей не узнаю..
Один из них по ходу Алекс и кто еще?
Куда дели Доктора с Мавриком?
Или они ушли за добавкой?))
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Узнаю старую партокрысу.

:lol:
Вот оно што))
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.18 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
двух других персонажей не узнаю..


себя не узнать -грех.
это ты же так понял селфи делаешь,
правой рукой палку держишь
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Нету у меня селфи-палки, от слова совсем. :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Нету у меня селфи-палки, от слова совсем


а, да . вижу.
ни у кого нет смартфона.
все люди солидные, делом заняты.
не до сук тыкать на буковки.

[Исправлено: alex_60, 10.08.2018 - 10:38]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14292
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Нету у меня палки, от слова совсем.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775041&topic_id=25576&forumid=2#775041

А вроде - такой молодой... :lol: :-o
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Не лукавь товарисч бюргер .
Слово селфи упустил.
Или ты это о своём, о больном?)) :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1003
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Или ты это о своём, о больном?))


есть у него такая болевая точка.
виагру то недаром халявную пачками берет.
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3671
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял, мое фото сам телефон как то растянул..
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5983
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.08.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тест...
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Шо за тест?
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5847
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
виагру то недаром халявную пачками берет.

Видимо много комсомолок в партию принимает.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14292
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.18 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шо за тест?

Пора тебе к дохтуру... :lol:
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