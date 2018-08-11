/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Регистрацию прав на недвижимость передадут из управлений юстиции в "Правительство для граждан"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Регистрацию прав на недвижимость передадут из управлений юстиции в "Правительство для граждан"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.18 - 03:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ожидается, что эта реформа упростит механизм предоставления госуслуг, улучшит бизнес-климат в стране и будет содействовать развитию предпринимательства. Закон уже принят, сейчас разрабатываются подзаконные акты.
Читать новость

§ Sniper
Re: Регистрацию прав на недвижимость передадут из управлений...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.08.18 - 03:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели так много граждан занимаются перегистрацией своей собственности, что нужно срочно ушататать прежний устоявшийся порядок?
Профайл

* Сыкымы
Re: Регистрацию прав на недвижимость передадут из управлений...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 281
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.08.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
нужно срочно ушататать прежний устоявшийся порядок?

Борьба с коррупцией в действии. Поменьше будут на лапку совать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 127
Пользователей: 0
Всего: 127

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх