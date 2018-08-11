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§ NG.kz
Коровы гуляют возле "Астыкжана"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеоролик о том, как возле супермаркета "Астыкжан" по пр. Абая в Костанае гуляют коровы, прислал очевидец @alexgaltsov на ватсапп "НГ".
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§ drakon
Re: Коровы гуляют возле "Астыкжана"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мясная программа в действии... :lol:
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§ 211
Re: Коровы гуляют возле "Астыкжана"
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3670
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.08.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой дикий Ужос!
Коровы должны ходить только в намордниках!
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§ drakon
Коровы гуляют возле "Астыкжана"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14289
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.18 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они идут на совещание,к мсх... :lol:
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§ Sniper
Коровы гуляют возле "Астыкжана"
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.08.18 - 03:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коровы пришли на разборки с байкерами.Отомстить за свою родственницу в Сарыколе. Cпасибо животному. Она спасла чью то человеческую жизнь от рук мотоманьяка.
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