Мишаня Детский «лондонский» автобус прямо из Сити-центра отправили на штраф-стоянку в Костанае #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 577

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:00 Цитата: и сделано на базе легкового автомобиля, данное транспортное средство не имеет регистрации Т.е. теперь можно просто так взять что-то имеющее ДВС с 4 цилиндрами на базе авто и зарегистрировать? А жолпол зарегистрирует ли? И вообще, чем регламентировано это требование регистрации. Есть одобрение ТС, чего там еще, сертификация? Ну маразм же... Раньше САГи с волговскими движками делали... Тоже регить?



[Исправлено: Мишаня, 10.08.2018 - 20:04]