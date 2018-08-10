pro100tak Re: «Мясная программа - это о фермерах, а не о крупных... #5





(Пользователи) Сообщений: 148

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 21:48 Проспали (про...али) мы то время, когда предлагаемая программа могла бы стать такой как "Ода к радости". Потеряны практически 2-3 поколения потенциальных фермеров. "Папы" почти все бухают, радуясь хоть какой-то ЗП "мамы"(бывает наоборот) или пенсии своих родоков, даже в своих сараях 2-3 скотины всего лишь. Дети свалили или стремятся свалить в город на работу, связанную с какой-нибудь униформой, стройкой, такси, принеси-подай и т.п. - предел мечтаний наших сЕловиков. Развращенно-извращенное поколение "пап" и их детей уже имеем (может, я не прав, но когда посчитаем на пальцах своих родственников-аулчан, получим 8-9 "сачков" из 10-и, которым эти кора-мал нах не нужны). Делают почти все "отырып-жатып". Заманивать назад, в деревню, надо не под 4%. Под "ноль", или даже подъемные башлять будущим фермерам. В свое время в нашей области Шукеев, будучи акимом, довольно удачно двинул тему - 400 га молодым спецам. Мы смотрим на Америку-Канаду-Австралию. Так туда же ломанулись пахари, и нынешние фермеры там - потомки этих пахарей в 4-5...8-м поколении. Мы их где возьмем-найдем сейчас? Фермерство через помощь и укрупнение тех, кто остался сейчас в деревне, в животноводстве, с раздачей КРС по дворам тем, кто проснется. С бонусом за теленка или молоко.

А от производства зерна отказываться нам нельзя. Китай нас вынуждает, импортируя из Австралии, хотя мы рядом. А нам надо их переиграть, с учетом того, что они уходят с риса на хлеб, муку. Завтра там будет такой рынок сбыта, что нам самим на хлеб не останется.