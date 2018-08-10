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≡ «Мясная программа - это о фермерах, а не о крупных хозяйствах», - глава МСХ в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Мясная программа - это о фермерах, а не о крупных хозяйствах», - глава МСХ в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33384
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в рамках визита в регион заместителя премьер-министра, министра сельского хозяйства Умирзака ШУКЕЕВА прошла встреча команды минсельхоза с сельхозпроизводителями. Обсуждали обновление госпрограммы развития агропромышленного комплекса.
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§ 211
Re: «Мясная программа - это о фермерах, а не о крупных...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3670
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо..
Каждая область, каждый район, каждый колхозник начнут разрабатывать свои программы и до нового года разработают..
После Нового года начнут эти бумаги продавать..
Мясо то будет?
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§ Маркс
Re: «Мясная программа - это о фермерах, а не о крупных...
Маркс


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Сообщений: 85
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мясо то будет?

Сначала каждому гражданину, кроме вегетарианцев, нужно будет разработать индивидуальную программу ежедневного потребления мясной продукции. Затем специально созданный при министерстве отдел стыковки проработает планы поставщиков и потребителей и отправит их в коррекционную комиссию при министерстве. Результаты работы комиссии будут вынесены на парламентские слушания, сначала в палату Мажилиса, затем Сената. Слушаний может быть несколько, вплоть до истечения срока полномочий парламента. Потом, когда интерес к процессу угаснет, слушания сойдут на нет и на этом все телодвижения закончатся. Ясно только одно - мясо и дальше будет дорожать и это понятно всем, даже веганам.
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§ Sniper
Re: «Мясная программа - это о фермерах, а не о крупных...
Sniper


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Сообщений: 159
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cтоило ли ехать сюда с Астаны с такой ерундой? Да будет ему известно, что каждый гектар костанайской земли давно поделен еще со времен целины по бонитетам.Продуктивные земли давно забрали земледельцы. Остальные засушливые земли и солончаки отданы сайгакам.Хай пусть они дальше бегают. А посадить на кредитную кабалу с такой бредовой программой мясопроизводства никого не удастся!!! Хотите мяса побольше? Ищите чертежи советских агрокомплексов. И работайте как при Союзе над такой программой.
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§ сайлау курманов
Re: «Мясная программа - это о фермерах, а не о крупных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2820
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.08.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аграрная страна богатая всеми полезными ископаемыми , в добавок нефть и газ , живем по уши в долгах , просто какая то нестыковка , как такое возможно?
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§ pro100tak
Re: «Мясная программа - это о фермерах, а не о крупных...
pro100tak


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Сообщений: 148
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 10.08.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проспали (про...али) мы то время, когда предлагаемая программа могла бы стать такой как "Ода к радости". Потеряны практически 2-3 поколения потенциальных фермеров. "Папы" почти все бухают, радуясь хоть какой-то ЗП "мамы"(бывает наоборот) или пенсии своих родоков, даже в своих сараях 2-3 скотины всего лишь. Дети свалили или стремятся свалить в город на работу, связанную с какой-нибудь униформой, стройкой, такси, принеси-подай и т.п. - предел мечтаний наших сЕловиков. Развращенно-извращенное поколение "пап" и их детей уже имеем (может, я не прав, но когда посчитаем на пальцах своих родственников-аулчан, получим 8-9 "сачков" из 10-и, которым эти кора-мал нах не нужны). Делают почти все "отырып-жатып". Заманивать назад, в деревню, надо не под 4%. Под "ноль", или даже подъемные башлять будущим фермерам. В свое время в нашей области Шукеев, будучи акимом, довольно удачно двинул тему - 400 га молодым спецам. Мы смотрим на Америку-Канаду-Австралию. Так туда же ломанулись пахари, и нынешние фермеры там - потомки этих пахарей в 4-5...8-м поколении. Мы их где возьмем-найдем сейчас? Фермерство через помощь и укрупнение тех, кто остался сейчас в деревне, в животноводстве, с раздачей КРС по дворам тем, кто проснется. С бонусом за теленка или молоко.
А от производства зерна отказываться нам нельзя. Китай нас вынуждает, импортируя из Австралии, хотя мы рядом. А нам надо их переиграть, с учетом того, что они уходят с риса на хлеб, муку. Завтра там будет такой рынок сбыта, что нам самим на хлеб не останется.
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§ elektron
«Мясная программа - это о фермерах, а не о крупных хозяйствах», - глава МСХ в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1764
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.08.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
просто какая то нестыковка , как такое возможно?Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775159&topic_id=35218&forumid=1#775159

проблема не в том, что страна не может накормить бедных. А в том, что некоторые не могут нажраться 8-)
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§ Sniper
«Мясная программа - это о фермерах, а не о крупных хозяйствах», - глава МСХ в Костанае
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 159
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.08.18 - 03:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изучал профессианально десятки лет эту проблему.Только совхозам удавалось достичь таких показателей по производству мяса. Кажется за счет постройки агрокомплексов в Казахстанце и Силантьевке удалось достичь на ежесуточное производство мяса 5 кг на каждого жителя области. Москва была довольна. Даже одна улица в столице стала Кустанайской. Но экономисты были в ужасе. Животноводство приносило совхозам одни убытки. Все убытки перекрывались доходами от земледелия. Зато животноводство позволяло вывозить тысячи тонн прекрасных природных удобрений.Есть научно обоснованные нормы внесения органических удобрений на гектар пашни.
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