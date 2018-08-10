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§ NG.kz
«Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33382
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.18 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще в 2012 году, согласно Посланию президента РК Н. А. Назарбаева была утверждена программа «Доступное жилье - 2020», где было указано, что, помимо комплексных мер самой программы, местным исполнительным органам необходимо оказывать содействие инициативам самих граждан по самостоятельному решению жилищных проблем.
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§ elektron
«Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1764
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.08.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
tr][td]Уровень[/td][td]Кол-во чел на уровне/td][td]Сумма вступительных взносов, млн[/td][/tr]Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775120&topic_id=35212&forumid=1&1533923317


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