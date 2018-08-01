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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 01.08.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Жаль нельзя показать, ценник 70 тысяч для хорошей бюджетки вроде нормалек..
Хорошо есть кредит онлайн..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&forumid=2&start=13170

это было последнее сообщение Марика. Где же он запропастился? Деньги то серьезные для истощенного города Рудного, и его любимых бомжей))))))
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3665
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 01.08.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проба..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3665
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, земляника..



Не ожидал что такая вкусная..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3665
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера погончл по городку..
Стоит родимый..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3665
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 06.08.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На школьном базаре были, детие какие все там вымученные сидят..
Канцерярия скидки кричит, тетрадки по 5..
На самом деле тетрадки по 20..
Только если наберешь товара другого по неизвестной тебе цене, тетрадь за 5 тебе в подарок..
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§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4294
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.08.18 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оооо, в кои то веки сирену услышала))) Это, видать, которая МЧСовская. "Скорая" и то более "страшнее" воет....
Если не ошибаюсь, в советские времена во время сирены все машины вставали у обочин, а люди типа в укрытия ближайшие. Сейчас - ноль реакции))))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1002
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Сейчас - ноль реакции))))


///Л.Н. Толстой. Басня «Лгун».
Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два и три раза, случилось — и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!» Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает,— не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо.////
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.08.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо.////
Профайл Послать приватное сообщение alex_60

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774757&topic_id=29403&forumid=2#774757

А где смеяться???
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1002
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.08.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
А где смеяться???


по местоположению.
в автобусе, дома, на улице.
по сторонам только посмотрите, а то не дай бог....
увезут куда нибудь.
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§ Алиса
Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4294
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.08.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
А где смеяться???

смеяться некому будет - при случае...

Цитата:
alex_60:
Мужики подумали, что опять по-всегдашнему

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=29403&forumid=2&start=13185&1533659245


да-да я о том же.....
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§ Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 154
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там с курсом американского доллара по отношению к теньге? Где наши доморощенные валютные прогнозисты Мереке и Кайрке?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3665
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Салют в Рудном..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3665
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3665
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Кривовато, но по моему
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3665
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


В принципе неплохо..
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