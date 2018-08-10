yudjin Re: Набережная в районе КЖБИ. Куда смотрят наши власти? #3





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:14 Цитата: сайлау курманов:

переложите брусчатку на выровненную площадку и всего лишь , могу грабли дать напрокат

..я не узнаю вас в гриме? Иннокентий Смоктуновский? Мереке Заканыч?

А по факту, старо как мир: хотели как лучше, получилось...через одно место... и это не пятая точка, а ОСВОЕНИЕ!

Сделать сделали, а до ума довести, содержать и ухаживать ума не хватает?

