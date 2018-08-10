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§ NG.kz
«Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.18 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще в 2012 году, согласно Посланию президента РК Н. А. Назарбаева была утверждена программа «Доступное жилье - 2020», где было указано, что, помимо комплексных мер самой программы, местным исполнительным органам необходимо оказывать содействие инициативам самих граждан по самостоятельному решению жилищных проблем.
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§ Sniper
Re: «Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поучиться надо у них всякого рода банкам-ипотечникам. Дерут три шкуры с населения.
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§ Victor Yang
Re: «Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10833
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ответьте мне на вопрос, пожалуйста: В чём состоит интерес организации? Поверю только получив ответ на этот вопрос.
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§ Обликоморале
Re: «Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5838
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В чём состоит интерес организации?

Ну как в чем. Кто то же обязательно зарабатывает на этом. При этом вполне законно.
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§ Валентин
«Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7431
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.08.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В чём состоит интерес организации? Поверю только получив ответ на этот вопрос.


Дык:

Возврат всех паевых средств (за минусом вступительных и членских взносов), на любом этапе нахождения в кооперативе.
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§ Сергей_я
Re: «Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2533
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.08.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
7. Вы - собственник жилья. Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=629&storyid=24570

Вот этот пункт по-моему не совсем верный и в нем как раз таки вся заковырка.
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§ Валентин
«Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7431
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.08.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Вот этот пункт по-моему не совсем верный и в нем как раз таки вся заковырка.


Всё, собственно, примитивно. Вот картинка с их же сайта:



Вступительный взнос - 10% от нужной суммы, ежемесячные членские взносы 5 000 - не возвращаются. Это помимо взносов собственно по оплате квартиры.

С правом собственности оно такое:

- На основании оценочной стоимости и юридической проверки недвижимость приобретается;
- Оформление права собственности на Потребительский кооператив в нотариальной конторе;
- Заключение Договора передачи права собственности пайщику;
- Регистрация Договора залога на приобретаемую недвижимость в Юстиции;
- Заселение;

Мне, лично, тут непонятен момент с передачей права собственности пайщику, и с квартирой в залоге.
Если через год кооператив решит ликвидироваться, имущество по уставу нужно будет поделить между пайщиками, в том числе твои обязательства кооперативу в виде невыплаченного займа за квартиру.
Как это будет выглядеть на практике - ума не приложу.
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§ Маркс
«Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот ответьте мне на вопрос, пожалуйста: В чём состоит интерес организации? Поверю только получив ответ на этот вопрос.

- Покупаю яйца за 200 тенге, варю, продаю по 200 тенге.
- А какая от этого выгода?
- Навар-то остается!
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§ Sniper
«Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Покупаю яйца за 200 тенге, варю, продаю по 200 тенге.
- А какая от этого выгода?
- Навар-то остаетс

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775116&topic_id=35212&forumid=1#775116

Навара хватает. Контора содержится за счет членских взносов и других завуалированных платежей. Непонятно, на какие шиши будет приобретаться жилье поздним паайщикам? И через сколько лет?
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§ Валентин
Re: «Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7431
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.08.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Непонятно, на какие шиши будет приобретаться жилье поздним паайщикам? И через сколько лет?


Ну посчитай: грубо 37% первоначальный взнос, т.е. для приобретения квартиры одному, нужны трое вновь пришедших.
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§ Sniper
«Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну посчитай: грубо 37% первоначальный взнос, т.е. для приобретения квартиры одному, нужны трое вновь пришедших.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775128&topic_id=35212&forumid=1#775128

страшная получается пирамида!!! Нужно землю рыть под собой и искать дешевые инвенстиции....
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§ MedVed820607
Re: «Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 10.08.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Пирамида обыкновенная" будет работать пока будет идти народ. При остановке попадают 2-3 последних слоя пирамиды. Прикол в том, что на сайте нет устава кооператива, соответственно нет понимания порядка принятия решений в кооперативе, прав и обязанностей, а так же распределение долей и принцип голосования. Если принцип как в ТОО у кого доля больше тот и рулит, то однозначно не стоит связываться. Наберут пайщиков, выведут деньги из ПК и разгибайтесь сами...
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§ Валентин
«Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7431
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.08.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Формально это не пирамида, это вполне нормальная форма организации - потребительский кооператив.
Но вот то, что на сайте у них нашлось, настораживает.
Я бы устав почитал с интересом, но для этого идти к ним в офис не готов.

Может кто из причастных объявится да выложит?
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§ MedVed820607
«Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 10.08.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Формально" у нас в РК нет определения пирамиды. Фактически пирамидой являлся пенсионный фонд до внедрения накопительной системы. Опасность пирамид любой формы как разв остановке их деятельности. По сути выдачи квартир будут только на старте. Т.к. для того чтобы обеспечить 1 уровень нужно 3 чел 2-го, для 2-го уровня уже нужно 9 человек 3-го уровня и т.д. В общем картина будет такая:
[Table align="center" width="100%" border="1"]
[tr][td]Уровень[/td][td]Кол-во чел на уровне/td][td]Сумма вступительных взносов, млн[/td][/tr]
[tr][td]0[/td][td]1[/td][td]0,5[/td][/tr]
[tr][td]1[/td][td]3[/td][td]1,5[/td][/tr]
[tr][td]2[/td][td]9[/td][td]4,5[/td][/tr]
[tr][td]3[/td][td]27[/td][td]13,5[/td][/tr]
[tr][td]4[/td][td]81[/td][td]40,5[/td][/tr]
[tr][td]5[/td][td]243[/td][td]121,5[/td][/tr]
[tr][td]ИТОГO[/td][td]364[/td][td]182,0[/td][/tr]
[/Table]
[Исправлено: MedVed820607, 10.08.2018 - 19:00]

[Исправлено: MedVed820607, 10.08.2018 - 19:02]
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