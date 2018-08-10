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≡ Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.18 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Народ воспринимает как коррупцию поборы в школе. Мы пересмотрели свою позицию и тактический подход в этом направлении", - заявил директор Департамента антикоррупционной политики Агентства о делам госслужбы.
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§ Маркс
Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Можно, например, так с онкологией бороться. С бедностью. И даже с детской смертностью.

А преступность, преступность же забыли!
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§ Vital
Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5979
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.08.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С этой школой ваще непонятки. Если с верху говорят что деньги мы выделяем, а с низу говорят , нет. Не уж то трудно проверить поток денег? И в конечном итоге узнать кто врет, а кто ворует.
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§ drakon
Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14287
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Топ-30 стран - ждите, мы уже идём к вам!

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35213&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

И мы выам расскажем - как нужно - жить... :lol: :-o
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§ Sniper
Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 153
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И мы выам расскажем - как нужно - жить... :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775118&topic_id=35213&forumid=1#775118

ох и трудно же будет тебе выполнять свое обещание!!! Два слова написал, и забыл.....типичный тык-мык....
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§ drakon
Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14287
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Два слова написал, и забыл.....типичный тык-мык....

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=775118&topic_id=35213&forumid=1#775118

Кто стучится в дверь - моя? Неужели - снайпера?... :-o
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