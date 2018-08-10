Vital Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5979

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:02 С этой школой ваще непонятки. Если с верху говорят что деньги мы выделяем, а с низу говорят , нет. Не уж то трудно проверить поток денег? И в конечном итоге узнать кто врет, а кто ворует.