Цитата: Сергей_я:

Вот этот пункт по-моему не совсем верный и в нем как раз таки вся заковырка.





Всё, собственно, примитивно. Вот картинка с их же сайта:







Вступительный взнос - 10% от нужной суммы, ежемесячные членские взносы 5 000 - не возвращаются. Это помимо взносов собственно по оплате квартиры.



С правом собственности оно такое:



- На основании оценочной стоимости и юридической проверки недвижимость приобретается;

- Оформление права собственности на Потребительский кооператив в нотариальной конторе;

- Заключение Договора передачи права собственности пайщику;

- Регистрация Договора залога на приобретаемую недвижимость в Юстиции;

- Заселение;



Мне, лично, тут непонятен момент с передачей права собственности пайщику, и с квартирой в залоге.

Если через год кооператив решит ликвидироваться, имущество по уставу нужно будет поделить между пайщиками, в том числе твои обязательства кооперативу в виде невыплаченного займа за квартиру.

Как это будет выглядеть на практике - ума не приложу.