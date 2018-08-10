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≡ Детский «лондонский» автобус прямо из Сити-центра отправили на штраф-стоянку в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Детский «лондонский» автобус прямо из Сити-центра отправили на штраф-стоянку в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом "НГ" сегодня, 10 августа, сообщил сержант дорожно-патрульной полиции Жанибек АСКАРОВ, проводивший осмотр автобуса во время вчерашнего рейда, который провели в Сити-центре сотрудники акимата совместно с полицией.
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§ Сергей_я
Re: Детский «лондонский» автобус прямо из Сити-центра отправили...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2533
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.08.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот так кому-то бизнес и угробили :-o
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§ Victor Yang
Re: Детский «лондонский» автобус прямо из Сити-центра отправили...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10833
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ленинский путь писал про эти автобусы хвалебную статью:
http://kstnews.kz/news/culture?node=44112
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§ Victor Yang
Re: Детский «лондонский» автобус прямо из Сити-центра отправили...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10833
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Ну вот так кому-то бизнес и угробили

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31957

А кому-то жизнь спасли.
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§ Маркс
Re: Детский «лондонский» автобус прямо из Сити-центра отправили...
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Ну вот так кому-то бизнес и угробили

Теперь государству придется платить этому кому-то пособие по безработице из налогов работающих. И куда смотрит профсоюз транспортников?
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§ Мейрам
Re: Детский «лондонский» автобус прямо из Сити-центра отправили...
Мейрам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 31.05.09
Отправлено: 10.08.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серьезное дело раскрыли, молодцы :lol: а теперь давайте ловить убийц и грабителей, насильников и маньяков.
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§ alex_60
Детский «лондонский» автобус прямо из Сити-центра отправили на штраф-стоянку в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 999
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мейрам:
теперь давайте ловить убийц и грабителей, насильников и маньяков.


Не до этого.
Еще три автобуса таких в бегах.
Да еще семечки, окурки.
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