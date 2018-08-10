alex_60 Детский «лондонский» автобус прямо из Сити-центра отправили на штраф-стоянку в Костанае #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 999

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:23 Цитата: Мейрам:

теперь давайте ловить убийц и грабителей, насильников и маньяков.



Не до этого.

Еще три автобуса таких в бегах.

Да еще семечки, окурки.