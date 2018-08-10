Vital Re: Проезд колонны комбайнов по Костанаю прокомментировали в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5976

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:02 Нг по всяким пустякам запрос стал делать. Кустанайщина это хлебный край. Тут всегда во время сезона двигаются сельхозтехника. Этот джон дир очень и очень дорогая техника и без сопровождения большой риск что в него влетит джигит какой нибудь. На него один болтик только стоит 1000 баксов. Потому и сопровождение в тему и глупо реагировать на жалобу жильца который испугался увидя большую технику на улице:))))