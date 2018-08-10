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§ NG.kz
Проезд колонны комбайнов по Костанаю прокомментировали в пресс-службе ДВД
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33377
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О проезде колонны комбайнов в сопровождении полиции по улицам Костаная сообщил 8 августа в рубрике "Народные новости" пользователь сайта ng.kz под ником пешеход. Сегодня пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала ситуацию.
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§ 211
Re: Проезд колонны комбайнов по Костанаю прокомментировали в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3653
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 13:56
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Re: Проезд колонны комбайнов по Костанаю прокомментировали в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5976
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.08.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нг по всяким пустякам запрос стал делать. Кустанайщина это хлебный край. Тут всегда во время сезона двигаются сельхозтехника. Этот джон дир очень и очень дорогая техника и без сопровождения большой риск что в него влетит джигит какой нибудь. На него один болтик только стоит 1000 баксов. Потому и сопровождение в тему и глупо реагировать на жалобу жильца который испугался увидя большую технику на улице:))))
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§ 211
Проезд колонны комбайнов по Костанаю прокомментировали в пресс-службе ДВД
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3653
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ведь я и говорил что ради безопасности..
Между прочим давно..
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§ 211
Проезд колонны комбайнов по Костанаю прокомментировали в пресс-службе ДВД
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3653
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Других участников движения..
Размах сеялок разный, причем тут жондир или еще что то..
Сколько в них влетали и разбивались.
На качарской трассе в Белаз так врезалась легковушка, снесло половину авто, тот без сопровождения шел.
Габариты горят метра 4 вверху, сразу и не сообразишь что перед тобой
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§ Vital
Проезд колонны комбайнов по Костанаю прокомментировали в пресс-службе ДВД
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5976
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.08.18 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Да чихал директор кх на других участников дороги. Еиу нужно что б его джон не кто не раскалатил перед уборкой. Замнет ту же жатку и все, хана комбайн вышел из строя до следущего года.
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§ Затоболец
Re: Проезд колонны комбайнов по Костанаю прокомментировали в...
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 10.08.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так давайте тогда в сопровождении полиции пускать через центр по Аль-Фараби, машин нет, технику не сломаю
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§ antonK
Re: Проезд колонны комбайнов по Костанаю прокомментировали в...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 10.08.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:
Ну так давайте тогда в сопровождении полиции пускать через центр по Аль-Фараби, машин нет, технику не сломаю

теплое с мягким путаете
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