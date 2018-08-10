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§ NG.kz
«Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33377
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.18 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще в 2012 году, согласно Посланию президента РК Н. А. Назарбаева была утверждена программа «Доступное жилье - 2020», где было указано, что, помимо комплексных мер самой программы, местным исполнительным органам необходимо оказывать содействие инициативам самих граждан по самостоятельному решению жилищных проблем.
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§ Sniper
Re: «Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поучиться надо у них всякого рода банкам-ипотечникам. Дерут три шкуры с населения.
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§ Victor Yang
Re: «Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот ответьте мне на вопрос, пожалуйста: В чём состоит интерес организации? Поверю только получив ответ на этот вопрос.
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§ Обликоморале
Re: «Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5838
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В чём состоит интерес организации?

Ну как в чем. Кто то же обязательно зарабатывает на этом. При этом вполне законно.
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§ Валентин
«Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7429
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.08.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В чём состоит интерес организации? Поверю только получив ответ на этот вопрос.


Дык:

Возврат всех паевых средств (за минусом вступительных и членских взносов), на любом этапе нахождения в кооперативе.
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§ Сергей_я
Re: «Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2532
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.08.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
7. Вы - собственник жилья. Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=629&storyid=24570

Вот этот пункт по-моему не совсем верный и в нем как раз таки вся заковырка.
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§ Валентин
«Алтын Шатыр» - решение жилищного вопроса
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7429
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.08.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Вот этот пункт по-моему не совсем верный и в нем как раз таки вся заковырка.


Всё, собственно, примитивно. Вот картинка с их же сайта:



Вступительный взнос - 10% от нужной суммы, ежемесячные членские взносы 5 000 - не возвращаются. Это помимо взносов собственно по оплате квартиры.

С правом собственности оно такое:

- На основании оценочной стоимости и юридической проверки недвижимость приобретается;
- Оформление права собственности на Потребительский кооператив в нотариальной конторе;
- Заключение Договора передачи права собственности пайщику;
- Регистрация Договора залога на приобретаемую недвижимость в Юстиции;
- Заселение;

Мне, лично, тут непонятен момент с передачей права собственности пайщику, и с квартирой в залоге.
Если через год кооператив решит ликвидироваться, имущество по уставу нужно будет поделить между пайщиками, в том числе твои обязательства кооперативу в виде невыплаченного займа за квартиру.
Как это будет выглядеть на практике - ума не приложу.
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