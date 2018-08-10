pro100tak Re: Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК #6





(Пользователи) Сообщений: 145

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 10:18 Приведенные сравнения не уместны. На тоненьком играет г-н Сабирбаев. Здоровье близких - отдельная тема. Там любой в лепешок разобьется, лишь бы все были здоровы, и не только как в тосте Новосельцева из "Служебного романа". Бороться с коррупцией надо не у касс и, тем более, не в школах. Этих бедолаг оставьте в покое, г-н Сабирбаев. Вопрос: почему наши дальнобойщики гробят свои машины и наши дороги, нарастив борта и пихая туда перегруз? и суя в карман 2 тыщи тенге транспортникам за закрытые глаза? Завтра этот дальнобойщик станет работать по чеснаку и все заказы просвистят мимо его носа, потому что честный нах никому не нужен. Коррупцию надо искать и находить там, где бизнесмены решают свои проблемы со всеми госструктурами, запрягая мнущихся в очереди дальнобойщиков. Коррупцию надо искать там, где есть контакт бизнеса и всяких разных разрешателей, где есть контакт человеков в фуражках или с погонами, всяких лицензиаров и прдр., с людьми, зарабатывающими бабосы. Электронные тендеры насколько решили проблему коррупции, когда какие-нибудь АБП могут каким-то образом отменить-изменить и т.д. результаты разыгранных тендеров, чтобы в итоге определить нужного поставщика-подрядчика? Ищите там, чтобы не искать, - и уже не нам, а нашим потомкам, раков по 5 рублей, но вчера.