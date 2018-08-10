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§ NG.kz
Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33377
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.18 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Народ воспринимает как коррупцию поборы в школе. Мы пересмотрели свою позицию и тактический подход в этом направлении", - заявил директор Департамента антикоррупционной политики Агентства о делам госслужбы.
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§ Sniper
Re: Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
Sniper


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Сообщений: 148
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорвался до власти, теперь втюхивает людям свою личную точку зрения. Сбор денег без выдачи квитанции установленного образца и неуплата налогов с этого сбора - это и есть коррупция господин хороший.
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§ yudjin
Re: Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
yudjin


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Сообщений: 5467
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.08.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Сегодня ты подкупил врача, чтобы твой родственник лечился в лучшей палате,

Таки забавные эти борцы с коррупцией...
а может изначально надо партии и правительству работать над тем, чтобы не было лучших и худших палат? дабы исключить возможность подкупа врача...
чтобы билеты были в кассе, а не в мутных схемах с участием должностных лиц...
чтобы школы финансировались полностью, а деньги не разбазариваливась на понты и осваивались бюджетными прикормышами типа заказных сми и борцов со всякими чудесами.
А в дальнейшем, бренд страны - коррупцию надо узаконить... в этой стране это будет логичным её концом.
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§ maxsaf
Re: Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
maxsaf


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Сообщений: 41
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.08.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если дал взятку в конверте, на котором написано - "на краску и новые шторы", это коррупция или нет? Если перекупщик билетов - сожитель кассирши, как в этом случае называется? :lol:
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§ Маркс
Re: Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
Маркс


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Сообщений: 79
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.08.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Каждому из нас, наверное, нужно преодолеть интересы общего, поставить выше своих частных, личностных

Это уже призывы к свержению капитализма и отказа не только от частной, но и личной собственности, чего даже большевики не делали. И пусть все капиталисты прибыль не на себя тратят, а на общество. Еще бы всем внять моральный кодекс строителя коммунизма и коррупционеры сгорят от стыда. И наступит всеобщее благоденствие, а Данияра Сабирбаева поставят в один ряд с Сен Симоном, Фурье и Оуэном и будут изучать его труды в школах.
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§ Обликоморале
Re: Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5838
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас шта, теперь и коррупция своя, отличная от общеизвестной?))
Или они так хотят статистику подправить, что бы потом рапортовать с трибун, что в стране с ней покончено.
Шикарно, браво,бис!
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* pro100tak
Re: Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
pro100tak


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Сообщений: 145
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 10.08.18 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приведенные сравнения не уместны. На тоненьком играет г-н Сабирбаев. Здоровье близких - отдельная тема. Там любой в лепешок разобьется, лишь бы все были здоровы, и не только как в тосте Новосельцева из "Служебного романа". Бороться с коррупцией надо не у касс и, тем более, не в школах. Этих бедолаг оставьте в покое, г-н Сабирбаев. Вопрос: почему наши дальнобойщики гробят свои машины и наши дороги, нарастив борта и пихая туда перегруз? и суя в карман 2 тыщи тенге транспортникам за закрытые глаза? Завтра этот дальнобойщик станет работать по чеснаку и все заказы просвистят мимо его носа, потому что честный нах никому не нужен. Коррупцию надо искать и находить там, где бизнесмены решают свои проблемы со всеми госструктурами, запрягая мнущихся в очереди дальнобойщиков. Коррупцию надо искать там, где есть контакт бизнеса и всяких разных разрешателей, где есть контакт человеков в фуражках или с погонами, всяких лицензиаров и прдр., с людьми, зарабатывающими бабосы. Электронные тендеры насколько решили проблему коррупции, когда какие-нибудь АБП могут каким-то образом отменить-изменить и т.д. результаты разыгранных тендеров, чтобы в итоге определить нужного поставщика-подрядчика? Ищите там, чтобы не искать, - и уже не нам, а нашим потомкам, раков по 5 рублей, но вчера.
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§ таноми52
Re: Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 101
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.08.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а может изначально надо партии и правительству работать над тем, чтобы не было лучших и худших палат? дабы исключить возможность подкупа врача...
чтобы билеты были в кассе, а не в мутных схемах с участием должностных лиц...
чтобы школы финансировались полностью, а деньги не разбазариваливась на понты и осваивались бюджетными прикормышами типа заказных сми и борцов со всякими чудесами.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31947?1533875599



В корень!!!
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§ Сергей_я
Re: Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2532
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.08.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблема в другом. Просто зачастую люди стоящие у власти, которые должны бороться с коррупцией, с удовольствием сами в ней и участвуют. Поэтому нет смысла пока это есть.
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§ alex_60
Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 998
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.18 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
люди стоящие у власти, которые должны бороться с коррупцией, с удовольствием сами в ней и участвуют.


пчелы против меда.
Рок против наркотиков .
Карлсон против варенья
украинцы против сала.

все из одной оперы.
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* pro100tak
Re: Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 10.08.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы пересмотрели свою позицию и тактический подход в этом направлении."
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31947#775059
С военной точки зрения, с позиции "боевых" действий против коррупции судя по этому изречению - СТРАТЕГИЯ определена? Если да, то можно ли увидеть-почитать в общедоступном формате? Как бы всегда же так - стратегия, а тактика потом. "Неустрашимые", "Неудержимые" прошли - "Непобедимые"? Непобедимых вроде не бывает. Хуже, когда непокоренные. Кстати, форумчанам рекомендую посмотреть фильм "Непокоренный".
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§ 211
Re: Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3653
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.08.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то я не понял..
Значит в Казахстане уже нет коррупции и взяткозакидательства?
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§ Валентин
Re: Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7429
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.08.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Борьба с коррупцией путём переквалифицирования определения коррупции - это тренд.
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§ yudjin
Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5467
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.08.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
- это тренд.

это уникальная казахстанская модель существования всего и вся в великой степи!
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§ Валентин
Поборы в школах нельзя считать коррупцией - АДГСПК
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7429
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 10.08.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
это уникальная казахстанская модель существования всего и вся в великой степи!


А я ещё столько полезных применений сразу придумал.

Можно, например, так с онкологией бороться. С бедностью. И даже с детской смертностью.

Топ-30 стран - ждите, мы уже идём к вам!
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