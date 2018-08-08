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Страница 877 из 878«1...875876877878»
Куратор темы: drakon
§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вижу никаких жен, это ему тарановские школьники картошечку на зиму собрали. Сидит Дракоша и думает. Сколько себе отвести домой, сколько на сторону толкнуть

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24543&start=45#comment_1
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
сколько на сторону толкнуть

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774892&topic_id=25576&forumid=2#774892

Доктор,не толкал я на сторону.
Родственникам - раздавал.
И алименты - картошкой платил... :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5831
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Родственникам - раздавал.
И алименты - картошкой платил...

Зажиточным поди крестьянином был?
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Зажиточным поди крестьянином был?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774897&topic_id=25576&forumid=2#774897

местным партократом.....с комсомола начинал.....вон сколько девочек в комсомол на принимал....))))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.18 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Зажиточным поди крестьянином был?


Цитата:
Sniper:
местным партократом.....с комсомола начинал

Доктор лучше знает...
:lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5831
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 08.08.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
вон сколько девочек в комсомол на принимал

Не он?)
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не он?)

конечно же он..... :-) :-( ;-) :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.08.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
конечно же он.

Приятно - вспоминать, про всякие - вручения... :lol: :oops:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.08.18 - 16:34
Комментарий удален модератором.
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 14:00
Комментарий удален модератором.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.08.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на нашей земле - Нижняя Саксония,
начался учебный год. По деревне ходят 4
Школьных автобуса. Акимат - арендует их.
Фото - нужно? Завтра с утра - сфотаю... :lol:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.08.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитал, похихикал над моими комментариями, и удалил. Узнаю старую партокрысу.
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рудный к приему гостей и Комбинациям готов..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.18 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец - то ,ОН - пришёл

Герр - дождь... :lol: ;-) :oops:

[Исправлено: drakon, 10.08.2018 - 00:30]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14284
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.18 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не он?)

Цитата:
Sniper:
конечно же он..

Да вот он Я. Бывший партократ а сегодня

просто - drakon... :lol: :oops: :-P
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