bgb Re: Собрать 5 млн тонн зерна — прогноз на предстоящую уборку... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3942

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:13 Цитата: 211:

Один как всегда вопрос - Зачем?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31945 Один как всегда вопрос - Зачем?Источник:

согласен! налоги от них мизерные на фоне остальных предпринимателей.

какой прок будет для тех, кто не сельхозтоваропроизводитель?

поднимется цена на муку и хлеб? завтра эти же сельчане будут приобретать все остальное по завышенной цене.