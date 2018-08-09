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§ NG.kz
Крутите педали, пока вам не дали...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По подсчетам велопрокатчиков, количество желающих пересесть на экологический транспорт в Костанае увеличивается в среднем на 100 человек в год. В этом сезоне активно крутящие педали еще и бьют все рекорды по неожиданному появлению в самых неподходящих местах.
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§ 211
Re: Крутите педали, пока вам не дали...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да нормально все..
Это получается на дорогах сбивают, но не запрещают же ездить всем..
Так и тут..
Ну кто из нас не падал никогда?
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§ yudjin
Крутите педали, пока вам не дали...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5464
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.08.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличная статья на тему беззакония, безвластия, попустительства и просто очевидного бардака, который много лет процветает у всех на глазах. Тут, видимо, или хозяева имеют покровителей, либо власть настолько витает в своих облаках и занимается хр..н знает чем? Акиматовская компания как правило сует нос куда не надо, а то, что под носом не видит.
Вообще трудно представить, чтобы где-то на площади, к примеру, Минска творилась подобная вакханалия. Там площадь - это площадь:


Не говорю уже про Париж:



И кстати в белорусской столице тоже есть красный двухэтажный автобус:

...и есть лицо у города, аккуратное, красивое и цивилизованное, а не сплошной дикий базар-вокзал.

[Исправлено: yudjin, 09.08.2018 - 23:19]
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