yudjin Крутите педали, пока вам не дали... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5464

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:17 Отличная статья на тему беззакония, безвластия, попустительства и просто очевидного бардака, который много лет процветает у всех на глазах. Тут, видимо, или хозяева имеют покровителей, либо власть настолько витает в своих облаках и занимается хр..н знает чем? Акиматовская компания как правило сует нос куда не надо, а то, что под носом не видит.

Вообще трудно представить, чтобы где-то на площади, к примеру, Минска творилась подобная вакханалия. Там площадь - это площадь:





Не говорю уже про Париж:







И кстати в белорусской столице тоже есть красный двухэтажный автобус:



...и есть лицо у города, аккуратное, красивое и цивилизованное, а не сплошной дикий базар-вокзал.



[Исправлено: yudjin, 09.08.2018 - 23:19]