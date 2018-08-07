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§ NG.kz
Ремонт на улице Гагарина в Костанае - только начали, а уже накосячили
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.08.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, помогите в решении такой проблемы: на ул. Гагарина сейчас делают ремонт. Так вышло, что теперь 33 дом оказался намного выше уровня тротуара и дороги.
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§ Обликоморале
Re: Ремонт на улице Гагарина в Костанае - только начали, а уже...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5831
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 07.08.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
И смех и грех.
Реально, д..лы что ли проектировали такое?
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§ MedVed820607
Re: Ремонт на улице Гагарина в Костанае - только начали, а уже...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 08.08.18 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И смех и грех.
Реально, д..лы что ли проектировали такое?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31921

Они щас скажут, что виноват хозяин дома т.к. по их ген плану заезд левее/правее на ___ метров
(нудное подставить/подчеркнуть)
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§ 211
Re: Ремонт на улице Гагарина в Костанае - только начали, а уже...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3648
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.08.18 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, дорогу нужно волной пустить?
Или сделать выше, чтобы другие домишки оказались ниже ее уровня?
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§ Обликоморале
Ремонт на улице Гагарина в Костанае - только начали, а уже накосячили
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5831
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

А ты логику хоть включи, что там раньше почему то все ровно было, да и судя по фото соседей вроде тоже самое ждет, только они не выкладывали.
Ну а столб посреди заезда, тоже вина частнико.
Не предугадали они расположение ворот с будущей планировкой улицы.
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