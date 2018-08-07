Обликоморале Ремонт на улице Гагарина в Костанае - только начали, а уже накосячили #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5831

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:46 Цитата: 211:



А ты логику хоть включи, что там раньше почему то все ровно было, да и судя по фото соседей вроде тоже самое ждет, только они не выкладывали.

Ну а столб посреди заезда, тоже вина частнико.

Не предугадали они расположение ворот с будущей планировкой улицы.