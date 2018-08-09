211 Стоимость доллара на бирже превысила 353 тенге #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3648

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:05 Цитата: Sniper:

загашниках фунтов стерлингов, долларов и теньге, о которых вы денно и нощно печетесь на форуме? И еще ввязываете в эти разборки кучу народа, который не знает как сунуть своему внуку пару тысяч теньге.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35205&viewmode=flat&sortorder=0&start=0&1533826961 загашниках фунтов стерлингов, долларов и теньге, о которых вы денно и нощно печетесь на форуме? И еще ввязываете в эти разборки кучу народа, который не знает как сунуть своему внуку пару тысяч теньге.Источник:

По моему у твоего внука арабский динар или как его там..

Ты же сам радовался что зять живет в Кувейте?

Мы то тут попроще собрались, для нас каждый чих Америки тут настоящая беда..

У твоего внука это не так..